نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية

تكامل

دورة تدريبية بعنوان

تطوير قدرات ومهارات العاملين في التسويق السياحي

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس عبده بن مناجي قطر أن الدورة التي استفاد منها 27 متدرباً ومتدربة تأتي أنطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير مهارات الاتصال الفعّال، ومهارات العلاقات العامة في مجال التسويق السياحي، واكتساب صفات البائع المميز، مؤكداً أن البرنامج يُقدم مجاناً من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

وبين مدرب الدورة الدكتور علي الألمعي أن ورشة العمل

تطرقت إلى تطبيق طرق نشر الصورة الذهنية الإيجابية في التعامل مع السائح واكتساب صفات البائع المتميز، وتطبيق طرق نشر الصورة الذهنية الإيجابية في التعامل مع السائح، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالهيئة

تكامل

، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لبرنامج التحول الوطني للسياحة والتراث كقطاعين أساسيين لمستقبل المملكة، ولأهميتها الاقتصادية والتنموية.

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