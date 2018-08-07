حذر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) من التعامل اقتصادياً مع إيران، مشدداً على أن أي جهة تقوم بأعمال تجارية مع إيران لن يُسمح لها بالقيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة.وأكد الرئيس ترمب عبر حسابه على موقع «تويتر» أن أي جهة تقوم بأعمال تجارية مع إيران لن تدخل في أعمال مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه العقوبات هي الأقوى على الإطلاق، وسيتم زيادتها إلى مستوى آخر من القوة.يذكر أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران دخلت حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء).