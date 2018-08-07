صور حارس الحجر الأسود يوجه الطائفين

صور أحد حراس الحجر الأسود

صور مهمة حارس الحجر الأسود تنظيم استلامه

يعد الحجر الأسود جزءاً من الكعبة المشرفة حيث يقبل عليه آلاف الطائفين لاستلامه من بداية الطواف، ويقف بجواره حارس خاص له يعرف بحارس الحجر الأسود في مكان مرتفع عند الكعبة المشرفة ليتمكن من تنظيم آلاف الطائفين حول الكعبة المشرفة، ويعتلي قرب الحجر لمساعدة ضيوف الرحمن من استلام الحجر لتقبيله والمسح عليه الذي يبدأ وينتهي الطواف منه حيث يتناوب على حراسة الحجر الأسود عدد من رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مدار 24 ساعة.ومن الوظائف التي يقوم بها حارس الحجر الأسود إلى جانب المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، إرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة.كما أن حارس الحجر الأسود يقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، مبيناً أنه يتم تغييره كل ساعة، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.