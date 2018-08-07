ندد رئيس مجلس علماء باكستان فضيلة الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي تدخل كندا السافر في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، كما شجب هجوم الصواريخ من قبل الحوثيين على بلاد الحرمين وفي الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال.جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المجلس، وأيد فيه موقف المملكة العربية السعودية تجاه القوانين التي تتبناها لمواطنيها وبلدها رافضاً تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية.كما أدان نشاطات بعض الجهات باسم نشطاء المجتمع المدني والتي تهدف إلى تغيير قوانينها الشرعية.وأكد مجلس علماء باكستان رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية من كندا وغيرها باسم حقوق الإنسان، مشددا على أن المجلس يقف جنباً إلى جنب مع حكومة خادم الحرمين الشريفين تأييدا لمواقفه المشرفة.كما أعرب المجلس في بيانه فيه عن الاستنكار الشديد من كبار العلماء والمشايخ للأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون دونما اعتراف بالأعراف الدولية وأنظمتها وخاصة عدم إيقاف أعمالها الإرهابية في الأشهر الحرم وفي أيام الحج.ودعا مجلس علماء باكستان في بيانه الدول الإسلامية إلى الوقوف مع حكومة المملكة العربية السعودية ووقف هذا الإرهاب والتطرف أضر أودى بالأمن والسلام، كما شدد على المؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة بوجوب أن تبحث عن حل هذه المشكلة التي تقف وراءها قوى أجنبية التي تدعم الحوثيين.