إبراهيم علوي (جدة) @i_waleeed22كشف مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن الحربي إصدار 52 ألف تصريح دخول للمشاعر المقدسة حتى أمس (الاثنين)، مؤكدا أن الخدمة متاحة وفقا للشروط المنظمة لها من قبل جهات الاختصاص ويتم الدخول عليها من بوابة مقيم للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني https://portal.elm.sa/ وللأفراد من خدمة «أبشر».
وأشار اللواء الحربي إلى أن الجوازات تقدم خدماتها ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات والتي دشنها أخيراً وزير الداخلية وسارعت الجوازات لتطبيقها بتوجيهات من مدير عام الجوازات في الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج 1439 بدلا من الإجراءات الورقية المعمول بها سابقا.