وقعت بمقر وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) اتفاقيتا تعاون بين الوزارة وجامعة أم القرى، تتعلق بالأبحاث والدراسات العلمية والتقنية والتطبيقية والاستشارات ومشاريع مسرعات الأعمال، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.ومثَّل الوزارة نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، فيما مثل جامعة أم القرى مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بحضور عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور سامي برهمين.وهدفت الاتفاقية الأولى إلى ترسيخ التعاون وتعزيز التكاتف لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار في المجالات التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، متضمنة مجالات الأبحاث العلمية والتطبيقية والتقنية والدراسات الاستشارية في مجال الحج والعمرة والزيارة، عبر معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والمعاهد والكليات بالجامعة، وكذلك توفير المستشارين والمتخصصين بمرونة عالية، إضافة إلى تسخير البحث العلمي في معاهد وكليات الجامعة في ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.فيما هدفت الاتفاقية الثانية إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة والجامعة بعمل حاضنات ومسرعات الأعمال، والاستثمار في الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وحضانة الأعمال، والإشراف على المشاريع وإدارتها، وتأهيل الكوادر العاملة في المشاريع بنموذج حاضنات الأعمال.وتضمنت مجالات التعاون تقديم خدمات احتضان مميزة لأصحاب الأفكار الواعدة، وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للاستثمار، وتقديم مشاريع ناجحة للمجتمع قادرة على الاستمرار والتطور، وتوفير بيئة مناسبة لنمو مشاريع اقتصادية جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد في مراحل المشروع المختلفة، وفتح قنوات التعاون بين المستثمرين وجهات التمويل والمحتضنين.وبيَّن مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن خطة الجامعة وأهدافها بالتواصل مع الجهات والقطاعات المختلفة في مختلف المجالات، مؤكداً أن الشراكة بين جامعة أم القرى ووزارة الحج والعمرة يأتي تماشياً ومواكبة لبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، موضحاً بأن الجامعة تحتضن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بيت الخبرة في تطوير منظومة الحج والعمرة، والذي يساهم من خلال دراساته وأبحاثه لتطوير كافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى شركة وادي مكة للتنقية وما تقدمه من خدمات تقنية في مجالات الإبداع، واحتضان الأفكار، وتحويل الأفكار إلى منتجات، سائلاً الله العلي القدير التوفيق للجميع.