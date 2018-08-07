تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم (الثلاثاء)، سير العمل في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة في منافذ المملكة.وكان في استقباله مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني، وجرى خلال الجولة التفقدية الإطلاع على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم للأرضي السعودية من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم، كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.وأكد اللواء اليحيى بعد لقائه عدداً من الحجاج القادمين والترحيب بهم، أن تعداد الحجاج عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وصل إلى أكثر من ستة آلاف حاج وحاجة، مشيراً إلى أن جميع الجهات المسؤولة تعمل كفريق عمل واحد، حاثاً جميع العاملين بمدينة الحجاج بالمنفذ على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن، الذين شرف الله هذه البلاد لخدمتهم.رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤن المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل.