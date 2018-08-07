وجّه رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أمس (الاثنين) بإيقاف مجلس الأعمال السعودي الكندي بالمجلس وتعليق نشاطه، قائلا: «إن قرار المجلس جاء متوافقاً مع توجهات وسياسة حكومتنا الرشيدة التي نعمل جميعنا وفقها».وأشار العبيدي إلى أن قرار المجلس في ما يخص مجلس الأعمال السعودي الكندي جاء مباشرة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.وجاء قرار الخارجية السعودية بعد أن اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً.وكانت السعودية قد استدعت سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.