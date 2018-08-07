افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الثلاثاء) فرع الهيئة الجديد بمنطقة المدينة المنورة، وتجول بين دوائر وإدارات الفرع، يرافقه رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن سليمان الغامدي.واطلع النائب العام خلال الجولة على سير العمل في مكاتب التحقيق وصالات انتظار التوقيف، وعلى سير التحقيقات التي يجريها أعضاء الهيئة مع الموقوفين، إلى جانب مكاتب استقبال المراجعين الذي التقى فيها بعدد من المراجعين، حاثاً الجميع على تسهيل إجراء كافة المراجعين وفق المقتضى الشرعي والنظامي.وأوضح الشيخ المعجب في تصريح عقب نهاية الجولة، أن هذه الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقيام الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية بزيارات دورية للقطاعات التابعة لأجهزتهم، وتفقد أعمالها في مختلف مناطق المملكة.وأفاد النائب العام بأن فرع النيابة في المدينة المنورة يعمل على مدار الساعة ضمن الجهات التي تعمل لخدمة ضيوف الرحمن القادين إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يتشرف بها جميع العاملون في هذا الجهاز العدلي، داعياً منسوبي النيابة العامة المكلفين إلى بذل أقصى الجهود في خدمة المواطن والزائر.وثمّن النائب العام الدعم الكبير الذي تلقاه النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.