تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي صباح اليوم (الثلاثاء) الضمان الاجتماعي في جدة، وتابع سير منظومة العمل بالمكتب ووجه بتسهيل الإجراءات وضرورة الاهتمام بكافه المراجعين وتقديم أرقى الخدمات لهموالإجابة على كافة الاستفسارات بصدر رحب.كما زار مدير عام فرع الوزارة القسم النسوي للضمان الاجتماعي بجدة واطلع على سير العمل وبرامج العمل المنفدة.ودشن آل طاوي برنامج الأسر المنتجة المدعومة من الضمان الاجتماعي، وشجعهم على مبادراتهم وأكد على دعم الوزارة لهم حتى يكونوا فرص عمل مستدامة ومنتجة لكافة أسر الضمان الاجتماعي.وأكد آل طاوي على دعم الوزارة لهم وتخصيص فترات محددة لعرض منتجاتهم بمقر الضمان الاجتماعي تشجيعاً لهم، كذلك التنسيق مع الغرف التجارية وأمانات المدن لتسهيل مشاركاتهم في المهرجانات والبازارات التي تقام وإيجاد مقار دائمة لهم.