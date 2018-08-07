أوقعت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكون من 12 متهما ينتمون لثلاث جنسيات، لتنفيذهم جرائم بحي طويق غربي العاصمة تتمثل بسرقة المركبات وتفكيكها وبيعها أجزاء كقطع للغيار.وأعلنت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 12 متهماً (9 مواطنين، ويمنيان، وسوداني) تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.وقالت إن عملية القبض عليهم تمت تباعاً في أوقات مختلفة خلال الفترة من 8-1439/11/10 بحي طويق غرب العاصمة الرياض، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات وإخفائها في مواقع نائية واستراحات مستأجرة لتفكيكها وبيع أجزاءٍ منها كقطع للغيار، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل المختصين أقروا بما نسب إليهم موزعين الأدوار في ما بينهم، وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المركبات المسروقة، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.