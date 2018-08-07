صور مضمار بطول 10 كلم في سباق ولي العهد للهجن

يشهد ميدان الهجن بالطائف توافد الهجانة من مختلف الدول الخليجية والعربية للمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق فعالياته السبت القادم ويستمر حتى 11 محرم 1440، الموافق 21 سبتمبر 2018، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.وجهزت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، مضماراً لمنافسات سباقات الهجن بطول 10 كيلومترات، ويتضمن سبعة مسارات مسفلتة، ثلاثة منها مخصصة لـمُلّاك الهجن، ومساراً واحداً للإعلاميين، محاطة بسياج خارجي يمنع لدخول الأفراد إلى أرض الميدان.وأوضح مدير ميدان الهجن بالطائف نواف القرشي أنَّ الميدان القديم حُدث في مدة قصيرة جداً، حيث تمت إضاءة الميدان بالكامل وبأحدث أنواع الإنارة، وقسم الميدان على حسب أنواع الإبل المشاركة، وفي كل منطقة انطلاق خصصت أماكن للتوثيق والتشبيه والتسنين والتجهيز.يذكر أنَّ اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تُنفِّذ قواعد وشروطا تشمل مواصفات ميادين السباق، وصفات الهجن المشارِكة، وإجراءات تنظيم السباق.ويسجل مهرجان ولي العهد أكبر سباقات الهجن في عدد الأشواط، إذ يبلغ إجمالي الأشواط 781 شوطاً، تتضمن 308 أشواط للتنشيطي الأول، و20 شوطاً للإنتاج، وشوطين لماراثون الهجن، و278 شوطا للتنشيطي الثاني، و173 ضمن الشوط الختامي.