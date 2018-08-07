أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ضرورة الارتقاء بثقافة العمل الاجتماعي بالمنطقة وفق المعايير الدولية في هذا المجال، بما يؤسس لمنصات عمل اجتماعي فاعلة وممكنة للمبادرين والمبادرات في هذا المجال للنجاح وتحقيق الاستدامة والأثر المنشود، مشيداً بدور «تسامي» في نشر هذه الثقافة من خلال المحاضرات والشراكات.وناقش أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بالإمارة مع المديرة التنفيذية لتسامي المتخصصة بريادة الأعمال الاجتماعية لجين آل عبيد والأعضاء المرافقين، سبل تفعيل الاستثمار الاجتماعي وتحقيق الاستدامة بما يرفع رأس المال الاجتماعي بالمنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقضي بالارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي في المملكة من المرتبة السادسة والعشرين إلى المرتبة العاشرة.واستعرض أمير منطقة الحدود الشمالية، أفكار دعم ريادة الأعمال الاجتماعية في المنطقة وتوفير أساليب إرشادية للمبادرين من الجنسين لتطوير مبادراتهم من مختلف جوانبها بما يجعلها أكثر ارتباطاً بمستهدفات الرؤية وحاجات المنطقة، داعياً إلى تنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية في المنطقة في ظل تنامي اهتمام الشباب والفتيات بالعمل الاجتماعي المنظم والفاعل، ورغبتهم بإطلاق مبادرات مجتمعية تظهر مشاركتهم الفاعلة في مجتمعهم، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم وأفكارهم لخدمة بلادهم.من جهتها، قدمت المديرة التنفيذية لمركز تسامي لتنمية المبادرات الاجتماعية المستدامة لجين آل عبيد عرضاً في قاعة الاجتماعات عن أبرز مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية التي يمكن تفعيلها في منطقة الحدود الشمالية وفق المعايير الدولية لتحقيق الاستدامة بالتركيز على الاستثمار المحقق للأهداف الاجتماعية والمدر للإيرادات المحققة للاستدامة.وأعربت عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على دعمه لنشر ثقافة المبادرة بالأعمال الاجتماعية التي سيكون له بالغ الأثر في دعم تعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق الأهداف التنموية.