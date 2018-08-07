في إطار خطة وزارة الصحة لموسم حج هذا العام، رفعت «صحة الرياض» جاهزية مرافقها الصحية، الواقعة على مسار طرق الحجاج.حيث وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة على عدد من هذه المرافق للتأكد من جاهزيتها.وشملت الجولة المرافق الصحية التي تخدم ضيوف الرحمن عبر طريق مكة المكرمة.وشملت الجولة زيارة المستشفيات في المزاحمية، والقويعية، ورويضة العرض، ومراكز الخاصرة، والحوميات، والجلة، وحلبان، حيث تجول داخل هذه المرافق واستعرض الخدمات التي تقدّمها لمراجعيها، ووقف على استعدادات المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.وكان برفقته كل من مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي، والمساعد للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس فهد المناع، ومدير إدارة خدمات الأشعة بصحة الرياض سعود الحامد وعدد من المختصين في الجولة.وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، انطلاقاً من حرص والقيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بالشكل الذي يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.