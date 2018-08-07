صور الأمير خالد الفيصل يطلع على تقارير عن المركز

صور أمير مكة لدى وصوله إلى مقر المشروع

صور أمير مكة مستمعا إلى شرح عن المشروع

صور أمير مكة مستقبلا أحد الحجاج

صور إحدى الحافلات في المركز

صور مسارات الطرق في المركز

صور التأكد من الحافلات في المركز

صور مغادرة إحدى الحافلات للمسار في المركز

تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مركز الاستقبال والترحيب بضيوف الرحمن الواقع على طريق الحرمين (مكة المكرمة - جدة)، والذي اعتمد الأمير خالد الفيصل التصاميم النهائية لتطويره، وسيتم الانتهاء منه خلال العام القادم 1440.كما استقبل الأمير خالد الفيصل عددا من الحجاج القادمين عبر المركز، واستمع إلى شرح عن المشروع الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة، ويقع على مساحة تقدر بنحو 448 ألف متر مربع ويحتويعلى مواقف تتسع لأكثر من أربعة آلاف مركبة ويضم ثمانية مسارات، كما يشتمل المركز على مقار للجهات ذات العلاقة تستوعب 800 موظف، ويضم كذلك مسجداً وساحات تتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍّ، في حين سيتم إنهاء إجراءات الحجاج في المركز في وقت لا يتجاوز سبع دقائق بعد إنجاز المشروع.كما يحتوي المركز على مبانٍ سكنية، وحجز سيارات، ومرافق خدمية متنوعة، ومركزاً للفعاليات.يذكر أنه وخلال الأسبوعين الماضيين دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز مركز النوارية، في خطوة تهدف إلى تطوير مراكز الاستقبال والترحيب على مداخل العاصمة المقدسة، لتكون واجهة حضارية لمكة المكرمة وتسهيلا على ضيوف الرحمن القادمين لأداء المناسك.