توقفت حركة الملاحة البحرية، اليوم (الثلاثاء)، في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب التقلبات الجوية التي تتعرض لها دولة الكويت.وأوضحت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم في بيان لها أن حركة العمليات في ميناء الشعيبة توقف عند الساعة الثامنة صباحاً في حين أن ميناءَيْ الشويخ والدوحة توقفا عند الساعة العاشرة صباحا بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.وكانت إدارة الأرصاد الجوية أفادت على موقعها الإلكتروني بأن البلاد تتأثر حاليا بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدى إلى ارتفاع الأمواج.