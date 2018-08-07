ارتفع اليورو اليوم (الثلاثاء) متعافيا من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن العملات الرئيسية ظلت تتحرك في نطاقات واسعة مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة في أسواق العملة.وقال فيراج باتل خبير العملة لدى بنك آي.إن.جي في لندن «في هذه المرحلة من الدورة، الأسواق متيقنة إلى حد كبير من الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ويحتاج الدولار لمحرك جديد يخرجه من نطاقه الحالي».وتتوقع أسواق المال زيادات أخرى لأسعار الفائدة بواقع 40 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي خلال بقية العام الحالي بعد رفعها مرتين منذ بداية 2018.وارتفع اليورو نحو 0.25% إلى 1.1583 دولار اليوم، بعد نزوله أمس (الاثنين) إلى 1.1530 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 28 يونيو بعدما جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية الشهرية دون التوقعات.وكان الدولار الأسترالي من العملات التي سجلت تحركات كبيرة في الأسواق، حيث ارتفع 0.5% إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7427 دولار أمريكي بعدما أبقى البنك المركزي سياسته النقدية دون تغيير.ومع ظهور بعض العلامات على تماسك اليوان الصيني عقب هبوطه في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، تلقى الدولار الأسترالي أيضا بعض الدعم.وارتفعت الليرة التركية أمام العملة الأمريكية بعدما قالت سي.إن.إن ترك نقلا عن مصادر دبلوماسية إن وفدا من المسؤولين الأتراك سيتجه إلى واشنطن في غضون يومين لبحث خلاف قائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.وجرى تداول الليرة عند 5.2750 ليرة للدولار بحلول الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش اليوم.