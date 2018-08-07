ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء) مع ترحيب المستثمرين بنتائج بنك أوني كريديت في حين لقيت نتائج أعمال كومرتس بنك استقبالا فاترا.وجاءت المكاسب في أوروبا في أعقاب جلسة تداول قوية في آسيا مع تحويل المستثمرين في آسيا تركيزهم من الحرب التجارية المعقدة إلى نتائج الشركات التي يمكن أن تؤثر على السوق بسهولة.وزادت أسهم أوني كريديت 2.2% لتتصدر المؤشر ميب الإيطالي بعد أن أظهرت نتائج أعمال أكبر بنك إيطالي من حيث الأصول أن أرباحه في الربع الثاني من العام انخفضت أقل من المتوقع.وصعد المؤشر ميب الإيطالي 0.6% متفوقا على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي كسب 0.3%.ونزل سهم كومرتس بنك 3.5% ليتذيل المؤشر داكس الألماني إذ جاء رد الفعل المستثمرين سلبيا على احتياطي راس المال الذي جاء دون المتوقع والتوقعات بجني إيرادات أقل من العملاء من الشركات في 2018.وقفز المؤشر داكس الألماني 0.6% بفضل شركات صناعة السيارات المدرجة على المؤشر.