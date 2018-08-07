ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم (الثلاثاء) بعد أن قفز سهم «سوفت بنك» ذو الثقل بفعل تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الأول من السنة المالية، فيما دعم ارتفاع الأسهم الصينية أيضا المعنويات بصفة عامة.وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.7% إلى 22662.74 نقطة.وارتفعت أسهم «سوفت بنك» 6.5% إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بعدما أعلنت عن قفزة نسبتها 49% في الأرباح الفصلية، بدعم من بيع حصته في شركة فليبكارت العملاقة للتجارة الإلكترونية الهندية في أول تخارج عام من قبل صندوق رؤية الضخم التابع لها.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1746.05 نقطة.وتركز الاهتمام أيضا على المزيد من إعلانات نتائج أعمال الربع الأول من السنة المالية.وقفزت أسهم جابان ستيل وركس 18.5% بعد أن زادت توقعاتها لصافي الأرباح للسنة المالية التي تنتهي في مارس آذار 2019 إلى 18 مليار ين من 15 مليار ين بفضل تحسن أنشطتها للآلات الصناعية.وارتفعت أسهم راكوتين 6.8% بعد أن أظهرت نتائج أعمالها زيادة أرباحها التشغيلية 30.7% في الفترة بين يناير ويونيو.وعلى جانب الأسهم المنخفضة، تراجعت أسهم بايونير كورب 24% لأدنى مستوى في تسع سنوات بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في إنتاج أنظمة الملاحة في السيارات تكبدها خسارة صافية بقيمة 6.663 مليار ين بالمقارنة مع صافي خسارة بقيمة 2.035 مليار ين في السنة السابقة.كما قالت الشركة إنها تتوقع تسجيل خسارة تشغيلية في السنة المالية 2019.