«عكاظ» (تبوك)أعلنت جامعة فهد بن سلطان في تبوك الاستمرار في القبول والتسجيل للعام الدراسي 1440/1439 لمرحلة البكالوريوس في كلية الحاسب «هندسة حاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات» وكلية الهندسة «هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكة» وكلية الإدارة والأعمال «إدارة الأعمال، تسويق، محاسبة، مالية» وكلية العلوم والدراسات الإنسانية «لغة إنجليزية وترجمة».
في حين تشمل برامج الماجستير علم الحاسب، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال «MBA»، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال «EMBA».
وأكدت الجامعة حرصها على مخرجات التعليم وخدمة المجتمع وإقامة دورات في مجالات مختلفة تخدم قطاعات واسعة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة تعزيزاً لرسالتها حول تزويد الطلبة بأساس تعليمي راسخ ضمن المفاهيم الإسلامية الثابتة وتقاليد المجتمع العريقة، ملتزمة بريادة التميز الأكاديمي والتطوير المهني ساعية إلى رفد السوق المحلي بكفاءات علمية مميزة قادرة على مواكبة التطور في مختلف العلوم.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال موقع الجامعة http://fbsu.edu.sa أو الاتصال بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.