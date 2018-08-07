أسفرت الجولات التفتيشية للفرق الميدانية المشتركة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي انطلقت منذ تاريخ 1439/4/14 على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة)، عن التزام 18642 منشأة (87%)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2712 منشأة (13%).وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش نفذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 21354 جولة تفتيشية على القطاع في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء (الشقق الفندقية).وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2833 مخالفة، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2566 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 267 مخالفة.وأبان أبا الخيل أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي، للتأكد من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع مؤكداً حرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع، مبيناً أن توطين القطاعات الحيوية الذي تعمل عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل.ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.