ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء) مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، ما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.وبحلول الساعة 6:24 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4% على الإغلاق السابق.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3% إلى 69.21 دولار للبرميل.ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران، التي صدرت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو، حيز التطبيق رسميا في الساعة 4:01 بتوقيت غرينتش اليوم.