نفّذت أمانة منطقة نجران أمس (الاثنين)، جولة رقابية على الملاحم، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ورصد المخالفات ومعالجتها، وذلك ضمن حملة برنامج «غذاؤكم أمانة».وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة فائز بن رجاء، أن الجولة أسفرت عن إغلاق فوري لثلاث ملاحم مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وإنذار ملاحم أخرى، مبيناً أن المخالفات تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم وجود رخص بلدية، وتدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى تركيب لوحة جانبيه دعائية، ووجود حظائر أغنام ملحقة بالملاحم.وأكد المتحدث عبدالله آل فاضل، أن هذه الجولات تأتي استمراراً لبرنامج «غذاؤكم أمانة» الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحرص أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد عيبان على بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.