جه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإجراء ترميم وأعمال صيانة لجامع الملك فهد بالدمام، تشمل إصلاح أجهزة التكييف الحالية، وإضافة وحدات جديدة في الجامع بما يحقق للمصلين المزيد من الراحة والطمأنينة ، والخشوع أثناء أداء الصلاة ، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المساجد والجوامع بمدينة الدمام في إطار زيارته للمنطقة الشرقية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قيام أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية ، بزيارات دورية للقطاعات التابعة لأجهزتهم ، وتفقد أعمالها في مختلف مناطق المملكة.



وفي سياق متصل، وجه الوزير آل الشيخ بتشكيل لجنة مختصة وبصفة عاجلة لدراسة الحالة الإنشائية لمسجد حي الشاطئ بالدمام، على أن يتم هدمه وإعادة بنائه من جديد في حالة أقرت اللجنة عدم سلامة المبنى إنشائياً.



وقد رافق الوزير خلال الجولة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش ، وعدد من المهندسين ، والمختصين بالصيانة والتشغيل في الفرع.