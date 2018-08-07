تقف كندا على أعتاب تعثرات اقتصادية ليس بالمقدور تجاهلها عقب تجميد المملكة كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة معها، إذ يرجح اقتصاديون تعثر كندا في تصدير منتجات بقيمة 4.04 مليار ريال، خصوصا في مجال السيارات وقطع غيارها، والآلات والأدوات الآلية، والأجهزة والمعدات الكهربائية، ومنتجات الصيدلة، وخامات المعادن. ووفقا لتقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإن صدارة المنتجات الكندية كانت من نصيب السيارات وقطع غيارها، بقيمة 1.55 مليار ريال، تعادل 38.39% من إجمالي الصادرات، ثم الآلات والأدوات الآلية بقيمة 610 ملايين ريال تعادل 15.12%