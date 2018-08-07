أكد المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف إعادة الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، أن ما تم سرده من روايات واستنتاجات نشرتها وكاله أسوشيتد برس أمس (الإثنين) بعنوان «حرب اليمن تربط الولايات المتحدة، الحلفاء والقاعدة»، خاطئة، وتعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة، ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة، وكان الأولى بالكاتبة تحري الدقة والمصداقية، والمعايير المهنية، بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، لاستيضاح جهود التحالف في محاربة الإرهاب، وتزويدها بالمعلومات التفصيلية في هذا الجانب، مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة.وشدد المالكي على أن التحالف يخوض حرباً مع التنظيمات الإرهابية في اليمن، كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم داعش الإرهابي، والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، التي تجمعها الآيديولوجيا المتطرفة، وعدم التعايش مع الآخر، ولقد نفّذ التحالف -ولا يزال- عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات، من خلال العمليات الجوية - البحرية، وعمليات القوات الخاصة المشتركة، ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب، والحفاظ على الأمن العالمي.واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن، ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم داعش الإرهابي، والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.وكشف أن الميليشيات الحوثية تعطل دخول سفينتين لميناء الحديدة تحملان الجازولين لأكثر من 18 يوما.