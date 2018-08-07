أعلن الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي بدء الملحقية الثقافية التواصل مع شركائها من الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب البريطانية لإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين في كندا إلى بريطانيا بما يتفق مع خطة الوزارة في هذا الشأن.



وأوضح المقوشي أن القرار يأتي حماية لأبنائنا المبتعثين والمبتعثات في كندا خلال المرحلة الإنتقالية، قائلاً:«أود التأكيد على الجميع بأن المرجعية الوحيدة في بريطانيا لإدارة القبولات هي الملحقية الثقافية أو من تفوضه رسميا بذلك من المؤسسات البريطانية علما بأن خدمة القبولات سيتم تقديمها بدون تكلفة».



وأكد المقوشي أن الملحقية الثقافية في بريطانيا تدعم جهود وزارة التعليم لتنفيذ التوجيهات السامية الكريمة وتضع كافة امكانياتها للمشاركة والتنفيذ للخطة العاجلة التي تعمل عليها الوزارة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين، مضيفاً سيتم الإعلان أولا بأول عن ما يستجد في هذا الأمر.



ويأتي تحرك الملحقية إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المؤكِّد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.