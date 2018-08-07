وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة 60 مليون دولار شهريا، لتشغيلها على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.أوضح ذلك السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدات له على «تويتر». وقال «إن المنحة ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، وتعزز وتحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة». وأضاف «المنحة ستخفض عجز موازنة الحكومة اليمنية، وتمكنها من تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرك عجلة الاقتصاد اليمني، وتقلل التضخم، وستوفر عملة صعبة لتحسين مستوى المعيشة، ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران».