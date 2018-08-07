تفاعلت الصحف العالمية مع قرار المملكة، بطرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها في كندا للتشاور، إضافة إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذتها، منها نقل المبتعثين والمنومين والمرضى إلى دول أخرى حسب رغبتهم.وقالت البي بي سي البريطانية إن الرياض جمدت أنشطتها التجارية والاقتصادية مع كندا نتيجة تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمملكة.وأكدت سي بي سي نيوز الأسترالية أن هذه التداعيات تأتي عقب مطالبات كندية للحكومة السعودية بإطلاق بعض الناشطين فوراً وهو ما رأته الرياض تدخلاً صريحا في شؤونها الداخلية.وأشارت سي إن بي سي الأمريكية إلى أن السعودية قطعت العلاقات الاقتصادية مع كندا نتيجة مطالبتها بإطلاق نشطاء فورا وهو ما دعا الرياض إلى تعليق التجارة والاستثمار مع كندا.وذكرت رويترز أن بيان الخارجية السعودية يؤكد التزامه بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك كندا، وترفض في المقابل أي تدخل في شؤونها الداخلية وعلاقاتها الداخلية مع مواطنيها.فيما انتقدت صحيفة «ذا قلوب أند ميل» الكندية بشدة حكومة بلادها، مؤكدة في عددها الصادر أمس (الإثنين) أنها أوقعت نفسها في حرج سياسي كبير بعد الإجراءات الحازمة من قبل الحكومة السعودية.