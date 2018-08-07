أعربت كل من مملكة البحرين، دولة الإمارات، الجمهورية اليمنية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الرئيس الفلسطيني، مجلس التعاون الخليجي، البرلمان العربي، جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الداخلية العرب، منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء منظمات وهيئات عربية، عن رفضهم واستنكارهم للموقف الكندي بوصفه تدخلاً صريحاً وسافراً في الشأن الداخلي للسعودية ويعد مخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ومحاولة للتأثير في نظام العدالة الجنائية ودعوة إلى الإفلات من القانون.وأعلنوا عن تأييدههم التام لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لمواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية، ووقوفهم بشكل تام وحازم مع السعودية ضد أية محاولة للمساس بسيادتها، رافضين ما تضمنته التصريحات الكندية من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتعد خروجا على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للسعودية ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.