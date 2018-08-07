أكدت الإدارة العامة للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، تجنيد نحو 9843 عاملا ومشرفا لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، التي انطلقت في 20 من ذي القعدة الجاري وتستمر حتى 26 من ذي الحجة على 3 مراحل، بهدف توفير كل السبل لأمن وسلامة الحجاج المسافرين وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة.وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7/‏‏‏12 تركزت على تثبيت الوسائل والأماكن والتركيز على الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 8/‏‏‏12 بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش وتنتهي في 15/‏‏‏12، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتركيز على التقاط المبعثرات.وبينت الأمانة أنها جهزت 900 معدة، إضافة لإنشاء مركز عمليات دائم على مستوى كل مشروع نظافة، مكون من الإدارة العامة للنظافة والمرادم والبلديات الفرعية، يعمل على مدار الساعة طول موسم الحج للمتابعة المستمرة لسير العمل وإدارة أي مواقف طارئة، كما تم تكوين مجموعات سيطرة ميدانية لإدارة العمل الميداني.