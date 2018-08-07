أطلق المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، مقياس «النهوض من العثرات»، الذي يعد مقياسا مجانيا جديدا ضمن مقاييس المسؤولية المجتمعية، ويعطي مؤشرا إلى القدرة على النهوض السريع من عثرات الحياة، ويقدم تغذية راجعة حول النتيجة، ويمكّن من إكساب القدرات وجعلها نمط حياة مستمرة.وأوضح المركز أن المقياس يساعد في التعرف على القدرة الشخصية على النهوض السريع من عثرات الحياة، وتجاوز مراحل الفشل، والفعالية في التعامل مع تحديات الحياة والأحداث غير المرغوبة، التي تعد من أهم المهارات التي تساعد على تحقيق الأهداف والاستمرار في العمل الجاد، وعدم التأثر بأحداث الحياة السلبية.