تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس (الإثنين)، لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه نجران.وبحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، فإن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت صاروخا باليستيا في تمام الساعة 29: 8 مساء، أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران)، باتجاه أراضي المملكة.وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأُطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.