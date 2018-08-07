نفذ تعليم منطقة مكة المكرمة مشاريع صيانة شملت 74 مدرسة لخدمة 50 ألف طالب وطالبة، إذ تمت صيانة الأسوار، مواقف السيارات، المظلات الداخلية والخارجية، غرف المعلمين والمعلمات، المقاصف، الأبواب، القاعات، المستودعات، دورات المياه، ومولدات الكهرباء، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 26 مليون ريال.وأكدّ المدير العام للتعليم محمد الحارثي أن هذه الصيانة الشاملة تأتي استعداداً للعام الدراسي القادم 1439/‏1440 بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس سواء للبنين أو البنات.من جهة ثانية، اعتمد الحارثي تكليف 562 قائداً ومعلماً للعمل في مراكز محو الأميّة ومدارس تعليم الكبار المتوسط والثانوي الحكومي للعام الدراسي القادم، مبيناً أنه تمّ افتتاح 29 مدرسة ابتدائية، و14 متوسطة، و12 ثانوية ليلية.