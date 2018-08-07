نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في حائل، فرضية شاملة لحادثة انحراف قطار الكبريت المصهور واحتراق إحدى عرباته، بالقرب من محطة الركاب، في منطقة حائل.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك أن الفرضية تأتي في إطار التجارب المستمرة التي تجريها «سار»، بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية وغيرها، للتأكد من جاهزية منسوبيها والجهات ذات العلاقة، والاطمئنان على سلامة الإجراءات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، في قطارات ومواقع الشركة المختلفة.بدوره، بيّن مدير عام الأمن الصناعي في «سار» علي العقيل، أن تنفيذ الفرضية يهدف إلى التأكد، عن قرب، من كافة الاستعدادات لأي طارئ، في مثل هذه الحالات، لا سمح الله، لافتاً إلى أن التجربة تعتبر السابعة التي تنفذها «سار» خلال 16 شهرا، مشيراً إلى أنه شارك في مهمات مواجهة هذه الفرضية، فرق من الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، وهيئة الهلال الأحمر، إلى جانب الفرق الأمنية من شركة «سار»، وعدد من الجهات ذات العلاقة.