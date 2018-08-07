أنهى الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكره الإعدادي المقام حالياً بالنمسا، بتعادله أمام لافينتيز النمساوي بـ3 أهداف لكل منهما، سجل للأهلي عمر السومة، وعبدالفتاح عسيري، وحسين المقهوي، ويعتبر اللقاء هو الثالث والأخير خلال معسكر الفريق الذي أقيم بالنمسا منذ 15 يوليو الماضي حتى 7 أغسطس الحالي، انتصر في واحد وتعادل في 2، ومن المنتظر عودة بعثة الفريق غدا (الأربعاء) إلى جدة، وسيمنح المدير الفني للفريق اللاعبين إجازة لمدة يومين، على أن يعاود اللاعبون التدريبات السبت المقبل.من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادرها، أن ما أثير حول تقديم مدرب الفريق تقريرا يطلب فيه الاستغناء عن اللاعبين الإسبانيين غير صحيح، وأن اختيار اللاعبين تم بالتشاور والاتفاق بين المدرب وإدارة النادي، ولم يبدِ مدرب الفريق أي رغبة في الاستغناء عنهما، وأضافت المصادر أن «كل ما يثار ما هو إلا محاولة لزعزعة استقرار الفريق الذي ينتظر انطلاقة دوري النجوم للموسم المقبل، وقبل ذلك البطولة العربية».