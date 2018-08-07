أكد رئيس نادي الهلال سامي الجابر ‏أنه «حتى الآن لم يتم التوقيع مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، ولكن المريح في الأمر أن اللاعب رغبته في الهلال». وأضاف: نسعى خلال اليومين القادمين ‏لإنهاء صفقتين في وقت واحد، قد تكونان الأخيرتين، وسنرى طلب المدرب إذا كان يحتاج لاعبا أجنبيا ثالثا.على صعيدٍ آخر، دشنت الإدارة الهلالية مساء أمس أطقم النادي الجديدة للموسم الرياضي القادم على ملعب النادي الجديد، إضافة إلى أداء أول تمرين على ملعبه هذا الموسم، وسط حضور جماهيري كبير ملأ أرجاء المدرجات.