سددت شرطة جدة ضربة موجعة لعصابة عربية مكوّنة من 4 أشخاص كانت تعد العدة لإدخال حجاج غير نظاميين إلى المشاعر المقدسة عبر تصاريح عمل مزورة. وكانت الشرطة تلقت معلومات بحثية عن عصابة عربية توهم عددا من المقيمين بإمكانية دخولهم إلى المشاعر المقدسة مقابل 500 ريال للشخص الواحد بتمكينهم من الحصول على تصريح عمل، كما أوهمتهم بإدخالهم مكة المكرمة باستخدام بطاقات موظفين يعملون في حملات الحج، وشرعت في جمع الأموال لهذا الغرض. في المقابل تحركت الأجهزة الأمنية في شرطة جدة بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة وقيادة من مدير شرطة جدة الذي كلف شعبة التحريات والبحث الجنائي بتتبع المعلومات وإسقاط الجناة ومنع تنفيذ مخططهم ونجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في التثبت من المعلومات والكشف عن وكر الجناة في حي بني مالك لتفرض رقابة على الموقع قبل أن تحين ساعة الصفر لمداهمة الموقع وضبط الموجودين في الوكر وعددهم 4 أشخاص. وكشفت التحقيقات المبدئية في الموقع عن مئات من تصاريح العمل المزورة التي قام الجناة بتجهيزها وإسورة يد وعدد من بطاقات التعريف تجاوز عددها 1000 تصريح، فيما تم تحريز أكثر من 700 تصريح كانت معدة للطباعة، و200 بطاقة موظف للحملات، و400 بطاقة مزورة لمشروع الهدي والأضاحي، إضافة إلى بطاقات الإعاشة التي تم تجهيزها بصور أشخاص من الجنسين.وكشف الجناة، وفق التحقيقات الأولية، قيام الرباعي بتسليم نحو 200 تصريح مزور للعمل داخل المشاعر إلى أشخاص، كما اعترفوا بطلب صورة من هوية الشخص وصورة شخصية ليتم إصدار بطاقة تخوله المرور عبر نقاط التفتيش كأحد العاملين في الحملات.