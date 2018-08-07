كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط مبادرة تتبناها الوزارة للترخيص لمن يعملون في الحج والعمرة وليس الطوافة فقط، وذلك لرغبتهم في الانتقال من العمل التقليدي القائم على الخبرات المتراكمة لعمل احترافي ومهني، مشدداً على أن هذا متطلب لتحويل العمل في ضيافة الحج والعمرة إلى صناعة حقيقية احترافية في إطار رؤية 2030.ووصف في كلمته خلال احتفال المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أمس (الإثنين) باجتياز 135 من المطوفات والمطوفين المنتمين للمؤسسة دورة تأهيلية للحصول على رخصة مرشد سياحي بأنها مرتكزة على خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.وشدد على أن تحويل العمل في ضيافة الحج والعمرة إلى صناعة حقيقية احترافية لا تتعلق بزيادة المعتمرين والحجاج بقدر ما هو إثراء لرحلتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق المحيطة بهما كالمزارات والآثار ومعالم المدينتين المقدستين.من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالعاصمة المقدسة، أن الهيئة قدمت خدمتها في تأهيل أكثر من 100 مطوف ومطوفة مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لتأهيل أبناء وبنات الطائفة في البرنامج التأهيلي للحصول على رخصة الإرشاد السياحي.