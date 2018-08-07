من ينكر جهود السعودية في خدمة الحجاج وعنايتها بالحرمين الشريفين جاحد للجميل.. كلمات أجمع عليها حجاج عراقيون فور وصولهم إلى مكة المكرمة؛ اذ حققت السعودية حلم آلاف الحجاج العراقيين. ويقول حاتم أيثم من بغداد لـ «عكاظ»: إن الخدمة التي تقدمها المملكة للحجاج وحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق أمر غير مستغرب؛ إذ ظلت السعودية توفر وتيسر كل المعينات لضيوف الرحمن، وإن من يقلل من شأن المملكة في هذا الشأن جاحد وناكر للجميل، «ما رأيته ووقفت عليه بنفسي يدحض الأقاويل والمزاعم، السعوديون وقفوا على خدمتنا واستقبلونا بحفاوة». وفي السياق ذاته، يؤكد عبدالعزيز البندر أنه منذ دخول حجاج العراق الحدود السعودية وجدوا كل شيء ميسرا أمامهم، وعند وصولهم إلى مقر سكنهم بمكة وجدوا الشيء الذي أثلج صدورهم من استقبال حافل بالورود وماء زمزم.من جانبه، أوضح الحاج سعد شلهوب رمضان «أن مزاعم البعض عن أي تقصير أكاذيب وأباطيل وعلى العكس من ذلك وجدنا كل التيسيرات والتسهيلات في كل مكان». أما الحاج ساجد البهابلي فقال «إنه وقف بنفسه على الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وحسن الاستقبال وكرم الضيافة».