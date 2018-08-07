أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، جاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة الحجاج، معلنا ضخ وتوزيع نحو 40 مليون م3 من المياه خلال هذا الموسم، واستعداد الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتوفير سبل الراحة للحجاج.جاء ذلك خلال زيارته ميدانياً أمس مواقع الخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة، ومناقشته لخطة الشركة التشغيلية. واطلع الفضلي على آلية التشغيل والتحكم لمنظومة المياه عبر نظام التشغيل الآلي «سكادا»، واستعرض الخطط الاستعدادية لهذا العام.كما دشن الفضلي المقر الجديد لإدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، مؤكدا جاهزية الإدارة بالتقنيات الأرصادية الحديثة، والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.