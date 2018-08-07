كشف نائب القنصل البريطاني في جدة أكبر رحمان، التوسع في البرامج التوعوية لحجاج بلاده، خصوصا في ما يتعلق بتعليم النسك والأنظمة السعودية. وأشار إلى أنه تم تحذيرهم من التعرض لأشعة الشمس وأخذ الاحتياطات بسبب درجات الحرارة العالية التي يشهدها حج هذا العام.وأبان أكبر في حديثه لـ«عكاظ» أن المنظمين البريطانيين خضعوا لورشة عمل تثقيفية في بريطانيا من أجل توعية الحجيج وما يجب عليهم فعله، بالإضافة إلى تحذيرهم من درجات الحرارة المصاحبة لحج هذا العام. وأثنى نائب القنصل البريطاني على الجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيدا في الوقت نفسه، بالخدمات المقدمة لـ 20 ألف حاج بريطاني سيقدمون هذا الموسم لأداء فريضة الحج.ولفت رحمان إلى أن السعادة تغمر أهالي الحجاج البريطانيين وهم يرون الاهتمام الكبير بالحجاج القادمين للمملكة عموما. وشكر للمؤسسة تمكين القنصلية البريطانية من زيارة الحجاج الإنجليز في المشاعر المقدسة.من جهته، أوضح رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي، أنهم اتخذوا تدابير وقائية لتأمين أجواء باردة داخل مخيمات حجاج تركيا وأمريكا وأوروبا في مشعر عرفات لمواجهة الحر الشديد من خلال تركيب مكيفات «بكج» التي صنعت خصيصاً خارج المملكة لمخيمات المؤسسة في مشعر الحج بمقاساتها الثلاثة «6-12-25طنا»، والتي تتسم بالكثير من المواصفات العالية في فاعلية التبريد وقوة المراوح في الهواء، ليتمكن حجاجها من أداء المشاعر بكل يسر وسهولة وأجواء مناسبة.