انتهكت السفارة الكندية بالرياض جميع الأعراف الدبلوماسية في بثها تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة «تويتر» متجاوزة أبجديات العمل الدبلوماسي، ولم تستمر 12 ساعة حتى جاء البيان السعودي الحازم بتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، واستدعاء السفير السعودي من كندا، وإمهال نظيره في الرياض 24 ساعة للمغادرة.«عكاظ» زارت مقر السفارة الكندية بحي السفارات، الذي بدا مغلقاً أمام المراجعين، إذ تعمل فرق الصيانة على إجراء إصلاحات على البوابة الرئيسية في إشارة لقرب إغلاقها، ولم تكن هناك أي حركة مراجعين عليها كما هي العادة. وأقرت السفارة الكندية في وقت سابق، وفق ما يحتويه موقعها على شبكة الإنترنت، بأن الحكومة السعودية تقوم بدور مهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وأن السعودية هي زعيمة العالمين العربي والإسلامي لكونها حامية الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ففي كل عام يتوافد آلاف الكنديين ضمن نحو مليوني مسلم لأداء فريضة الحج في مكة، وهو ما يناقض تصريحاتها المشينة الأخيرة ضد المملكة.