أكد عضوا مجلس الشورى اللواء المهندس ناصر العتيبي، واللواء عبدالله السعدون لـ«عكاظ»، أن الإجراءات التي أعلنتها المملكة أمس الأول (الأحد) في مواجهة تصريحات وزارة الخارجية الكندية، تمثل ردا سعوديا حازما، ورسالة قوية تعبر عن موقفها الثابت في مواجهة أي تدخلات خارجية، من أي دولة كانت. وقال اللواء العتيبي إن ما بدر من وزارة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم، وأنها تحث السلطات السعودية للإفراج عنهم فورا، موقف مستغرب تجاه دولة لها سيادتها، ولن تسمح لأي دولة أخرى بالتدخل في شؤونها الداخلية طالما أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأضاف أن موقف المملكة باستدعاء سفيرها في كندا والطلب بمغادرة السفير الكندي خلال 24 ساعة، يؤكد حزمها في التعامل مع كل من يتدخل في الشأن الداخلي السعودي، لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين بالإمكان التعويض عنه في أي دولة أخرى، كما أن أبناءنا الدارسين هناك بإمكانهم طلب نقل بعثاتهم إلى الدول المجاورة. بدوره، اعتبر اللواء السعدون موقف المملكة باستدعاء سفيرها في أوتاوا واعتبار السفير الكندي شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة الرياض خلال 24 ساعة، قرارا سياديا، مشددا على أن المملكة لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية.وأضاف أن المملكة لها اليد العليا في مثل هذه المواقف، وتؤكد دائما في المحافل الدولية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وبالتالي لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية.