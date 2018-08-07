علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا بإيقاف جميع برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، ونقل جميع المبتعثين إلى دول أخرى.وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه ‏إنفاذاً لهذه التوجيهات المؤكدة على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنته التوجيهات من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، تعمل الوزارة على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى، وستعلن الخطة قريباً إن شاء الله. ووفقا لمعلومات «عكاظ» فإن وزارة التعليم بدأت بالفعل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، على ألا يبقى أي منهم في كندا خلال صيف هذا العام ١٤٣٩.ووفقاً للإحصاءات الأخيرة يوجد في كندا 8076 مبتعثا بهدف الدراسة يمثل الأطباء نسبة عالية منهم، إضافة إلى 6508 مرافقين. ويستحوذ السعوديون في كندا على أكثر من 95% من المقاعد المتاحة للأطباء غير الكنديين الراغبين في الدراسة في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق بكليات الطب الكندية الإنجليزية منها والفرنسية لهذا العام. وبلغ عدد المقبولين 514 مبتعثا للعام الأكاديمي 2018/2019، منهم 93 في برامج الزمالة، و421 في برامج التخصص الفرعي والتخصص الدقيق والزمالة البحثية والاتصال العلمي.يذكر أن السعودية أعلنت أمس الأول تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واستدعت سفيرها في أوتاوا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه نظير التدخلات الكندية السافرة في شؤون المملكة الداخلية.