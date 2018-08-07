أنهت هيئة النقل زياراتها التفتيشية لقطار جامعة الأميرة نورة وتفقد مختصو قطاع «النقل السككي» كفاءة التشغيل، وأنظمة السلامة قبل بداية العام الدراسي عبر تجارب متكررة للقطار والوقوف على جاهزية مختلف المرافق والمحطات. وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي أن دور الهيئة يتطلب إجراء الفحص الدوري للقطارات للتأكد من كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى اشتراطات السلامة، مبينا أن ذلك يشمل جميع المشغلين لمشاريع القطارات في المملكة، كقطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وقطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وقطار المشاعر، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وحول حجم النقل اليومي لقطار جامعة الأميرة نورة، أوضح الشبرمي أن قطار جامعة الأميرة نورة ينقل في حدود 25 ألف راكب يوميا داخل الحرم الجامعي