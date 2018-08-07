نفذ حكم القتل قصاصا في المواطن محمد بن إبراهيم بن ناصر الفرحان بعد إقدامه على قتل مبارك بن مسفر بن حسين الدوسري، سعودي الجنسية، وذلك بخنقه وضربه مما أدى لوفاته على إثر مضاربة حدثت بينهما. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أمس (الإثنين) في محافظة الخرج.