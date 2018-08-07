أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للتعيين على رتبة «جندي - جندي أول - عريف» للعمل في ديوان وزارة الداخلية. وسيتم استقبال طلبات القبول من خلال منصة أبشر توظيف في الفترة من غد (الأربعاء) الساعة 10 صباحا حتى الأحد 1/‏12/‏1439هـ الساعة 10 صباحا. وتتمثل التخصصات والمؤهلات في رتبة عريف: شهادة الدبلوم لمدة سنتين وأكثر من الجامعات والكليات التقنية والفنية ومعهد الإدارة، رتبة جندي أول: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + شهادة تخصصية من سنة فأعلى بعد الثانوية العامة، ورتبة جندي: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.