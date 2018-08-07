حذرت حملة «صيفك صحي» التي نظمها قسم الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة في 17 مدينة سعودية من توسع دائرة أمراض السمنة والسكري، ودعت إلى ضرورة تكثيف التوعية بين الأطفال بعد ملاحظة تحولهم من الغذاء الصحي إلى أطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون والسعرات الحرارية.وأوضح المشرف على الحملة بالجامعة البروفيسور عبدالمعين الأغا لـ«عكاظ» أن الحملة تناولت المواضيع ذات العلاقة بصحة الأطفال والمراهقين والكبار، كما شملت إجراء فحوصات لقياس الوزن والطول والسكري وفحص الأسنان. وأضاف أن الحملة قدمت 21 نصيحة تتضمن ضرورة استمرار الحملات لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال، الحرص على الرياضة لتجنب السمنة، البدء في العلاج المبكر للسمنة قبل المراهقة، على أن يتم الأخذ في الاعتبار علاج السمنة من جوانب عدة تدمج ما بين النظام الغذائي، والنشاط البدني، والدعم النفسي، والتغيرات السلوكية للطفل، الفحص الدوري على شبكية العين والكليتين والقلب، التقليل من الجلوس أمام التلفزيون والألعاب الإلكترونية، ومن النصائح أيضا تجنب تناول المشروبات الغازية والعصيرات المحلاة وضرورة الإكثار من شرب الماء وتجنب الخلود للنوم بعد تناول الأكل، والإكثار من تناول الفواكه والخضار لفوائدهما الكبيرة، والحد من تناول المقليات والوجبات السريعة، وإعادة النظر في وجبات المقاصف المدرسية، وإدخال التوعية الغذائية في مناهج التعليم، والحد من استخدام البلاستيك بعد ثبوت أن هناك أضرارا عدة تترتب على ذلك، كما نصحت بإجراء تحليل (فيتامين د) عند الأطفال والكبار، والتأكيد على النوم الصحي خصوصا بين الأطفال، وإجراء تحليل هشاشة العظام، والتأكد من صلاحية أشرطة قياس السكر، وعدم الاحتفاظ بالأنسولين في الغرف الحارة، وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتجنب الرضاعة الصناعية.