وقّعت وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض اخيرا مذكرة تفاهم مع وزارة الداخليةP ممثلة بمديرية السجون لتطوير الشراكة لسير العمل التنموي، وتعزيز القيم لتحقيق رؤية 2030، انطلاقاً من مبادرة «سجوننا مسؤوليتنا جميعاً». ووقّع الاتفاقية عن الوزارة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد عبدالله صالح آل الشيخ، ومن المديرية العامة للسجون مدير عام السجون اللواء محمد علي الأسمري. وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في إعداد الخطط السنوية للبرامج التي تقدمها الوزارة، والجهات والمؤسسات والجمعيات التابعة لها، بما يكفل لها الاستدامة والشمولية والتميز النوعي. كما ترمي إلى تفعيل ممارسة الاختصاص الدعوي في النطاق المشمول به المذكرة بما يحقق المصلحة العامة، والعمل على تعزيز العمل الدعوي داخل السجون والإصلاحيات وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والعمل على تطوير آلية البرامج، وترشيح العاملين على تنفيذها داخل السجون.